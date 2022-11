Energia: appello E-R al Governo, fate presto su fotovoltaico

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - "Al Governo chiediamo di fare presto perché dobbiamo dare certezze al sistema delle imprese, tanto a quelle che chiedono tutela quanto a quelle che chiedono certezze su dove potere investire e di sbloccare anche la questione delle comunità energetiche". A dirlo è il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, Davide Baruffi, in merito a un decreto contenente le indicazioni generali per la selezione delle aree idonee per l'installazione del fotovoltaico.



Alla luce dell'interesse crescente delle aziende verso un settore in crescita, è necessario un quadro normativo di agibilità, saltato insieme al Governo Draghi, che "aveva preparato un decreto" che selezionava le aree idonee mettendo in sicurezza quelle che necessitano di tutela". Un "compromesso ragionevole" tra chi desidera investire in un settore che promette di esplodere nei prossimi anni e chi desidera tutelare le produzioni, secondo Baruffi "si era trovato", con un "5-10% del fondo agricolo destinato al fotovoltaico". Nell'attesa di indicazioni da parte del governo, la prossima settimana è convocato in Regione un tavolo di regia d'accordo con imprese agricole e manifatturiere. (ANSA).