(ANSA) - IL CAIRO, 12 NOV - "L'inviato presidenziale statunitense per il clima, John Kerry, ha affermato che c'è una tendenza a utilizzare il gas prodotto in Egitto e ad esportarlo nei paesi europei per soddisfare il loro fabbisogno energetico": lo scrive l'agenzia egiziana Mena dando conto di una conferenza stampa tenuta da Kerry a margine della Cop27 a Sharm el-Sheikh.



(ANSA).