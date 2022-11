Trivelle: sindaco di Ravenna a Pichetto, velocizzare l'iter

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha incontrato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale (Pd), che è anche presidente dell'Unione delle Province italiane. Al centro dell'incontro soprattutto le questioni energetiche, a cominciare dalle trivelle: De Pascale ha applaudito la decisione del governo, ma ha chiesto che vengano velocizzati gli iter autorizzativi che, ha detto "non sono compatibili con risposte in tempi brevi".



De Pascale ha auspicato "una ripresa delle attività estrattive per attingere alle risorse di gas naturale nell'alto Adriatico a una distanza tale dalle coste tale da non incrementare la subsidenza. In alto Adriatico si stima un potenziale di almeno 200 miliardi di metri cubi. Ravenna è una capitale europea dell'Energia da almeno settant'anni, uno degli esempi più straordinari di come patrimonio culturale e naturalistico possano convivere in maniera sana con l'industria, creando benessere diffuso. Da diversi anni l'intera comunità ravennate invoca una strategia nazionale sull'energia che affronti con rigore i temi della sostenibilità economica e ambientale e della sicurezza negli approvvigionamenti energetici". (ANSA).