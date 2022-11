Gas: Snam notifica avvio lavori a Piombino anche a Giani

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Snam ha notificato agli enti interessati, tra cui il commissario straordinario per l'opera Eugenio Giani e il Comune di Piombino (Livorno), l'avvio dei lavori per il posizionamento del rigassificatore nel porto della città.



Secondo quanto si apprende, nella comunicazione sono indicate due fasi di lavori: la prima, con avvio formale oggi 9 novembre, per la doppia tubazione per l'allacciamento del rigassificatore; e la seconda, a partire dal 12 novembre, per i lavori di adeguamento della banchina est nella darsena nord del porto di Piombino. Snam precisa che saranno avviate nei prossimi giorni le opere propedeutiche e che il cantiere vero e proprio partirà entro fine novembre. (ANSA).