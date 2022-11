Gas: Giani, Piombino è sito perfetto per ospitare nave Fsru

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - A Piombino "c'è una banchina di 300 metri e la nave è 297 metri, c'è un fondale particolarmente profondo, ha una possibilità di contatto diretto col metanodotto che porta il gas. E' indubbiamente il luogo che si presta di più per ospitare presto, bene e con efficienza la nave di rigassificazione". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenuto a Firenze al 'Tgcom24Tour'.



"Piombino è stato certamente il luogo in cui c'è stata negli ultimi anni una profonda crisi della siderurgia - ha poi aggiunto Giani - e questo ha lasciato una situazione di disagio" per questo "ho autorizzato il rigassificatore ma contemporaneamente ho anche fissato i punti del memorandum Piombino su cui lo Stato può intervenire" con vantaggi per il territorio. (ANSA).