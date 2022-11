Energia: accordo Enel-Antinori per rinnovabili in cantine

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Accordo fra Enel X, società di Enel per l'efficienza energetica, e la casa vitivinicola Marchesi Antinori di Firenze per progetti da applicare nelle proprie cantine. Enel X fornirà a Antinori soluzioni su misura per "impianti fotovoltaici, analisi per individuare le attività da efficientare e stazioni di ricarica per auto elettriche".



Enel X supporterà così la celebre azienda del vino in un percorso di "efficientamento energetico delle attività di produzione". In base all'accordo Cogenio, piattaforma di servizi per l'efficienza energetica e partner di Enel X, installerà e gestirà due impianti fotovoltaici in due cantine di Marchesi Antinori per l'intera durata dell'Energy Performance Contract.



Un impianto avrà una potenza di 1,3 MW e potrà produrre circa 1,7 mln di KWh di energia elettrica all'anno evitando l'immissione in atmosfera di oltre 780 tonnellate di CO2; l'altro impianto avrà una potenza di 500 KW e potrà produrre circa 730mila KWh di energia all'anno consentendo di risparmiare all'atmosfera oltre 330 tonnellate di Co2. "Grazie al progetto con Marchesi Antinori confermiamo la leadership nello sviluppo di sistemi di efficienza energetica che attraverso soluzioni integrate di elettrificazione dei consumi, la generazione distribuita, e programmi di flessibilità per contribuire alla stabilità della rete elettrica, consentono ai nostri partner di essere sostenibili e di creare valore al business", ha dichiarato Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia annunciando di voler supportare le eccellenze italiane del settore vitivinicolo.



"La sostenibilità - Renzo Cotarella, ad di Antinori - non può non essere una priorità di Marchesi Antinori che da 26 generazioni lega le proprie attività alla produzione agricola.



Grazie alla collaborazione con Enel X potremo continuare il nostro sviluppo e l'innovazione tecnologica in un modo più sostenibile". Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, si occuperà dell'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici a disposizione dei dipendenti di Marchesi Antinori più una stazione di ricarica veloce da 75kW per il pubblico. (ANSA).