Descalzi, sui rigassificatori serve velocità di decisione

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Per sostituire il gas russo "abbiamo 7 miliardi di metri cubi di gas che verranno con nave. Se non lo possiamo assorbire nei rigassificatori, questo gas andrà da altre parti. Lì sì che avremo un grosso deficit che si trasformerà in prezzi alti". Lo afferma l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, nel corso di un forum ANSA Incontra. "Se il rigassificatore, come tutti sperano, sarà qua per aprile-fine aprile non avremo il problema. Non dobbiamo parlare di criticità ma di consapevolezza del problema e di quello che si deve fare e velocità nella decisione perché stiamo parlando del bene di tutto il paese", aggiunge. (ANSA).