Cop27: finanziamento al Sudafrica di 600 milioni di euro

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 09 NOV - Sudafrica, Francia, e Germania hanno annunciato alla Cop27 il raggiungimento di un'intesa su 600 milioni di euro di prestiti quale parte di un piano di investimenti volto ad aiutare la nazione africana nella transizione alle energie rinnovabili.



"Sudafrica, Francia e Germania hanno firmato gli accordi che garantiscono finanziamenti agevolati di 300 milioni di euro da parte di ciascuna delle due nazioni europee al Sudafrica per sostenere il paese nel ridurre la sua dipendenza dal carbone", si legge in un comunicato.



Il Sudafrica continua a produrre l'80% della propria energia elettrica bruciando carbone, ed è tra i 12 paesi più inquinanti al mondo. Nel suo discorso durante la plenaria di apertura della Cop27, ieri il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa aveva fatto appello ai paesi ricchi affinché trovino nuove vie di finanziamenti.



"Le banche di sviluppo devono cambiare per adeguarsi alle presenti esigenze delle economie emergenti al fine di garantire sostenibilità nella lotta contro il cambiamento di clima", aveva detto Ramaphosa riferendosi ad un aumento dei doni, riduzione il debito e riforma dei complicati meccanismi di finanziamento.



Secondo la la Banca Mondiale il solo Sudafrica necessita di almeno 500 miliardi di dollari per raggiungere la neutralità di emissioni entro il 2050. (ANSA).