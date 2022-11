Cop27: Descalzi, deve guardare a ambiente e pure a sicurezza

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il vertice sul clima delle Nazioni Unite Cop27 in Egitto "credo che non possa che confermare gli obiettivi climatici me dovrà tenere conto del breve, del medio e del lungo termine perché adesso abbiamo questo problema di sicurezza energetica, che è contingente". Lo afferma l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, nel corso di un'intervista ANSA Incontra dicendo che la sostenibilità ambientale "è la priorità ma ci devono essere altre gambe".



"Su una sola gamba - rimarca Descalzi - si fa fatica a stare in piedi, ci vuole una gamba legata alla sicurezza energetica e poi una gamba che è quella della competitività". "Se punti solo su una cosa e lasci indietro sicurezza e competitività non riesci più a fare business", osserva l'ad dell'Eni, ma questi tre aspetti, "se le cose non si fanno in modo ideologico, possano stare insieme".



"Dalla Cop27 mi aspetto continuità con la Cop26, sicuramente noi europei continueremo con target molto ben definiti di decarbonizzazione", continua l'amministratore delegato e aggiunge: "penso che serva molto per allineare le esigenze" che sono molto diverse tra paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo. (ANSA).