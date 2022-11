Algeria: Ambasciatore Pugliese visita centrale elettrica

(ANSA) - ALGERI, 09 NOV - L'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, ha effettuato una visita a una centrale elettrica nella provincia costiera di Skikda, nell'est del Paese. Lo riferisce un tweet dell'Ambasciata d'Italia in Algeria.



"Interessante visita alla centrale elettrica SKE di Skikda, dove AnsaldoEnergia è intervenuta dal 2017 per manutenzione turbine a vapore e alternatori di un impianto della potenza di 825 MW", ha scritto la rappresentanza diplomatica.



Come noto in quella provincia si trova il secondo più grande porto petrolifero algerino. Ansaldo Energia opera in Algeria da oltre 30 anni: vi ha realizzato numerosi progetti di centrali elettriche ed è attiva nella manutenzione e nella fornitura ricambi.



La visita si inserisce in una serie di missioni di diplomazia economica che l'Ambasciatore Pugliese ha compiuto nei mesi scorsi anche in diversi cantieri in cui imprese italiane lavorano su progetti infrastrutturali strategici. (ANSA).