Roma: Gualtieri, entro 2023 cantiere per termovalorizzatore (2)

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Gualtieri, entro 2023 cantiere Termovalorizzatore (2) Il piano rifiuti "prevede 2 impianti di selezione delle frazioni secche, 2 biodigestori anaerobici e 1 termovalorizzatore da 600.000 tonnellate per la frazione indifferenziata basato sulla migliore tecnologia per il recupero energetico, il riciclo delle ceneri, il controllo delle emissioni''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1 'Rapporto alla città' all'Auditorium.



''Supereremo così i più ambiziosi obiettivi europei, e porremo fine alla vergognosa processione di tir, treni e navi che ogni giorno porta i rifiuti di Roma in tutta Italia e in tutta Europa''. (ANSA).