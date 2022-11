Lettera genitori a sindaco 'la scuola è senza riscaldamento'

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 08 NOV - Disagi alla scuola primaria "Anni verdi" di Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo). I rappresentanti dei genitori hanno scritto al sindaco segnalando che le sei classi sono senza riscaldamento. Questo, dicono, a causa dei ritardi nei lavori di 'efficientamento energetico'. In attesa di completare l'installazione di pannelli solari, spiegano, è stato smantellato il vecchio impianto. Inoltre, la scuola non ha ancora i kilowatt necessari per alimentare il nuovo sistema, quando sarà ultimato. A settembre, proseguono, erano giunte garanzie alle famiglie sul rispetto dei tempi di consegna dei lavori. "Attendiamo ora - concludono nella lettera al sindaco Gianni Bennati - una sua celere risposta". (ANSA).