Cop27: il Sudafrica cerca investimenti per 8,5 miliardi

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 07 NOV - Il Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha partecipato oggi alla cerimonia di apertura della Cop27 a Sharm El Sheikh in Egitto. Il Sudafrica è il tredicesimo produttore di emissioni nel mondo. Il 45% di queste vengono dalla produzione di elettricità.



Questa edizione della Cop è di importanza fondamentale per il Sudafrica che ha bisogno di trovare 8,5 miliardi di dollari di finanziamenti per sostenere la transizione del Sudafrica dal carbone a fonti pulite di energia.



Il piano del Sudafrica delinea i principali interventi di de-carbonizzazione: 7,5 miliardi di dollari per lo sviluppo dell'infrastruttura elettrica, il resto andrebbe investito nello sviluppo dell'idrogeno verde, e infine 200 milioni di dollari in supporto all'industria dei veicoli elettrici durante i prossimi 5 anni.



I fondi erano stati promessi da Usa, Uk, Unione Europea, Germania e Francia durante la Cop26 a Glasgow l'anno passato. Questo gruppo denominato Just Energy Transition Partnership vuole creare un sistema per assistere nazioni in via di sviluppo che come il Sudafrica sono fortemente carbon-dipendenti.



Sul sito della presidenza del Sudafrica si afferma che la Cop27 deve diventare un'opportunità per il riconoscimento delle esigenze dell'Africa nella transizione energetica, per il sostegno ai paesi in via di sviluppo, per definire le modalità di finanziamento, e espandere sui progressi fatti a Glasgow sulle 'Just Transitions'.



"Le politiche energetiche e climatiche del Sud Africa riflettono la nostra determinazione a diversificare le fonti energetiche e garantire che la nostra transizione verso un'economia a basse emissioni contribuisca anche alla lotta contro disuguaglianza, povertà e disoccupazione." ha detto Ramaphosa. (ANSA).