Energia: Giani, Toscana è avanguardia per l'autosufficienza

(ANSA) - FIRENZE, 05 NOV - "Noi usciremo con un piano energetico che già possa aiutare a leggere come la Toscana in questo momento fra le regioni italiane sia leader e avanguardia per la capacità di essere autosufficienti sul piano energetico, e quindi di diminuire il peso delle bollette sulle famiglie". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine di Next Generation Fest a Firenze.



"Abbiamo ospitato il rigassificatore a Piombino - ha aggiunto -, abbiamo tanta geotermia, fotovoltaico, pale eoliche: tutto questo con l'obiettivo di avere una sempre maggiore autosufficienza energetica. Se non c'è questo ci si apre alle speculazioni e alle bollette che gravano su famiglie e imprese".



Per Giani "la strada che si sta prendendo, soprattutto con la lezione che sta dando la Toscana sul piano degli accumuli, sul piano delle fonti energetiche alternative, sul piano della valorizzazione di modalità che ci rendono più autosufficienti dal gas russo, è la strada giusta". (ANSA).