Energia: Ciorra (Enel), vogliamo essere indipendenti dal gas

(ANSA) - SANTA BARBARA (AREZZO), 04 NOV - "Vogliamo essere liberi da materie prime e dai Paesi che ce le forniscono. Noi utilizziamo pietre. Molte guerre nascono per il controllo delle materie prime, guardate il Donbass. Noi vogliamo essere indipendenti dal gas, non solo dal gas russo". Lo ha detto Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel in occasione dell'inaugurazione di un innovativo impianto di accumulo sostenibile di energia basato sulle rocce, il primo al mondo su scala industriale, all'interno dell'impianto di Santa Barbara a Cavriglia (Arezzo).



"Questo sistema innovativo è un esercizio di libertà e indipendenza", ha aggiunto Ciorra sottolineando che "oggi è un giorno felice ma dobbiamo rimanere umili, uniti e sognare un mondo più sostenibile grazie all'innovazione". "Il nostro obiettivo - ha concluso - è decarbonizzare completamente le aziende che utilizzano combustibili fossili per avere calore e vogliamo farlo senza nessuna dipendenza geopolitica, senza dipendere da materie rare o materiali preziosi che, oltre a essere oggetto di guerre per il loro accaparramento, sono anche oggetto di fluttuazioni finanziarie; le pietre non hanno questo tipo di inconvenienti". (ANSA).