Gas: Urso, in Adriatico si può raddoppiare senza altre trivelle

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - L'estrazione di gas nell'Adriatico può raddoppiare "non con nuove trivellazioni. Si può raddoppiare dagli stessi giacimenti". Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, chiarisce così una sua intervista che - dice intervistato da TgCom24 - " nel titolo semplifica troppo il mio pensiero e la strategia" del Governo. Urso sottolinea che averci rinunciato ha aumentato la dipendenza dal gas russo, che ha sostituito la minor estrazione in Adriatico.



In ogni caso, indica i ministro, "poi si può trivellare di più, nel bacino comune con la Croazia" per ricavare almeno altri 70 miliardi di metri cubi di gas, forse di più perché la tecnologia non è quella di 20 anni fa", a cui risalgono gli studi sul gas nell'area (ANSA).