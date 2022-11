Gas: Aie, Europa rischia -30 mld metri/cubi in estate 2023

L'Europa potrebbe avere una carenza di gas naturale per 30 miliardi di metri cubi durante la prossima estate, in un momento chiave per il rifornimento dei suoi siti di stoccaggio per l'inverno 2023-2024 per cui è necessaria un'azione urgente da parte dei governi per ridurre il consumo di gas nel mezzo della crisi energetica globale. Lo afferma l'Agenzia internazionale dell'energia in un nuovo rapporto "Non è mai troppo presto per prepararsi al prossimo inverno: il bilancio del gas dell'Europa per il 2023-24".