Clima: Coca-Cola, sponsor della COP27, aumenta consumo plastica

(ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - Coca-Cola ha consumato il 3,5% in più di nuova plastica dal 2019, alimentando i dubbi sulla sua capacità di ridurre la plastica vergine. Lo riporta il Financial Times citando i dati della Ellen MacArthur Foundation che aumentando la pressione sul colosso delle bollicine, sponsor della COP27. Secondo la Fondazione, Coca-Cola, Pepsi-Cola e Walmart sono fra le società che hanno aumentato l'uso di plastica non riciclata nel 2021. (ANSA).