Gas: Algeria, contratto da 175 milioni per italiana Arkad

(ANSA) - ALGERI, 27 OTT - La compagnia di idrocarburi statale algerina Sonatrach ha firmato un contratto con l'italiana Arkad per lo sviluppo di un giacimento di gas nell'estremo sud-est del Paese, per un valore di 175 milioni di euro. Lo riporta un comunicato della Sonatrach.



"Al fine di proseguire gli sforzi di sviluppo degli idrocarburi, il complesso del gas Tin Fouye Tabankourt" (Tft, una partnership Sonatrach-TotalEnergies) "ha firmato un contratto con la società italiana Arkad per la realizzazione di una nuova unità di bassa pressione e di una rete di raccolta che ne consenta il collegamento di 24 nuovi pozzi produttivi all'attuale impianto, nonché il rinnovo degli impianti esistenti, sotto forma di ingegneria, fornitura e costruzione", si legge nel comunicato.



"Questo progetto consentirà di mantenere la soglia di produzione al livello di 11 milioni di metri cubi al giorno per un importo di 24 miliardi di dinari algerini (175 milioni di euro) e un tempo di esecuzione stimato in 34 mesi", si precisa fra l'altro. (ANSA).