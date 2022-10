Eolico: nuovo impianto in Molise, 7 turbine a Castelmauro

(ANSA) - PESCARA, 27 OTT - Inaugurato a Castelmauro il nono impianto eolico di Enel Green Power in Molise. Sette turbine di nuova e potente generazione da 4,2 megawatt per una potenza totale pari a 29,4 MW. Il nuovo parco eolico produrrà circa 70 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, evitando l'emissione in atmosfera di circa 30mila tonnellate di CO2 all'anno e l'utilizzo di 15 milioni di metri cubi di gas.



Secondo i calcoli fatti produrrà a regime energia per 30 mila abitazioni, che porta così la produzione molisana di rinnovabili a 120 mgw totali. La forte presenza di Enel nelle rinnovabili in Molise permetterà alla regione, che ha meno di 300 mila abitanti, di essere sostenuta quasi totalmente da elettricità prodotta con l'eolico.



I vertici aziendali e istituzionali hanno voluto sottolineare i tempi brevi di realizzazione dell'impianto, due anni, e la forte ricaduta sul territorio con l'utilizzo di manodopera e aziende locali, rafforzando così l'idea di una economia circolare. A ciò si aggiunge la mancata emissione di 30 mila tonnellate di CO2 in atmosfera e il risparmio di 15 mln di tonnellate di gas.



Castelmauro si aggiunge agli altri impianti eolici molisani, che producono 120 mgw a fronte degli 850 mgw prodotti in tutta Italia. "Continuate ad investire nel nostro territorio", è stato l'invito rivolto a Enel Green Power dall'assessore regionale alle politiche energetiche Quirino Pallante. (ANSA).