Energia: dirigente Sonatrach, 2 progetti per idrogeno verde

(ANSA) - ALGERI, 27 OTT - La compagnia energetica statale algerina Sonatrach intende lanciare due progetti pilota per la produzione di idrogeno 'verde' nel sud del Paese nel prossimo biennio 2023/'24. Lo ha detto all'agenzia di stampa ufficiale Aps, Mohamed Boutouchent, un alto dirigente della Direzione centrale per le nuove risorse.



"L'obiettivo principale di questi progetti pilota sarà lo sviluppo di competenze e padronanza tecnologica sull'intera catena del valore dell'idrogeno verde, dalla produzione, allo stoccaggio, al trasporto, alle applicazioni", ha spiegato il funzionario di Sonatrach parlando a margine della Fiera Energie Rinnovabili, Energia Pulita e Sviluppo Sostenibile (Era) in corso ad Orano, in Algeria.



"L'idrogeno verde ha suscitato negli ultimi anni un certo entusiasmo a livello globale", ha osservato Boutouchent, aggiungendo che "Sonatrach, con questi progetti pilota, mira a testare le diverse tecnologie di elettrolizzatori, stoccaggio e trasporto".



"Una padronanza nella catena dell'idrogeno, dalla produzione al trasporto, consentirà a Sonatrach di prendere in considerazione un progetto per la produzione di idrogeno verde a medio termine", ha precisato il dirigente.



Boutouchent ha ricordato che Sonatrach è impegnata nella transizione energetica fra l'altro diversificando le proprie fonti energetiche, riducendo l'impronta di carbonio nelle sue attività principali e realizzando progetti nelle energie rinnovabili. (ANSA).