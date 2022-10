Eni: Calvosa, Mattei ebbe visione lunga su indipendenza

(ANSA) - PISA, 26 OTT - "Enrico Mattei aveva avuto visione anche sul tema dell'indipendenza energetica", "la sua formula che poi è evoluta nel nostro sistema del dual flag, delle comunità, della tutela degli stakeholder, deriva da quella visione. Anche a quel tempo Eni con il metodo Mattei interpretava l'interlocutore commerciale e le comunità nelle quali andiamo come partner, per crescere insieme". Lo ha detto Lucia Calvosa, presidente di Eni, a margine della presentazione della cattedra Unesco in Comunità energetiche rinnovabili dell'Università di Pisa.



"Domani - ha aggiunto - ricorrono i 60 anni della morte di Mattei e avrò l'onore di partecipare alla sua commemorazione ricordando la sua visione verso il futuro in momenti particolarmente sfidanti, come quelli che viviamo oggi in cui andiamo verso la decarbonizzazione e la transizione energetica giusta e inclusiva. Due aggettivi che Enrico Mattei non solo avrebbe molto apprezzato, ma che costituiscono l'eredità che ci lascia". (ANSA).