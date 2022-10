Energia: Urso, riscriveremo norma da 10 mld dagli extraprofitti

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Una misura sugli extraprofitti delle società dell'energia verrà riscritta, perchè "è una norma giusta" e "deve essere fatta in maniera opportuna: tante sono stati i ricorsi delle aziende per non pagarla. Quindi noi crediamo di poterla fare meglio del 'governo dei migliori' che in questo ha fallito, e ricavare da questo i dieci miliardi che erano previsti" e non sono poi stati incassati. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, lo dice ospite di Porta a Porta. Accenna anche al maggior gettito legato all'aumento dei prezzi dell'energia, "ed anche qui si può intervenire".



Queste misure, spiega il ministro, permetteranno di avere risorse per far fronte allo shock prezzi delle energie, con misure "per le famiglie e per le imprese", in attesa di un intervento a livello europeo e di misure strutturali "Le due strade, quella dell'Europa e quella delle decisioni nazionali, intervengono in misura diversa: ovviamente, quella dell'Europa è quella sicuramente che può comportare un maggiore beneficio", indica Urso a porta a Porta: "Nel contempo, come ha indicato Giorgia Meloni nella sua replica al Senato, possiamo e dobbiamo fare quello che è di nostra competenza, a cominciare dall'intervento sugli extra profitti che il precedente governo aveva cercato di realizzare, purtroppo con una norma malfatta: infatti erano previsti entrate per 11 miliardi di euro ma in realtà se ne sono ricavati soltanto uno". (ANSA).