Energia: Calvosa, sfida è averla sostenibile e a basso costo

(ANSA) - PISA, 26 OTT - "Il settore energetico in questo momento ha un'occasione unica. Deve raccogliere una sfida ma anche un'opportunità data dalla situazione contingente per imboccare la strada del cambiamento". Lo ha detto Lucia Calvosa, presidente di Eni, alla presentazione della cattedra Unesco sulle comunità energetiche rinnovabili all'Università di Pisa.



"La situazione geopolitica - ha osservato - ha messo in evidenza la necessità di una maggiore sicurezza energetica e l'importanza della diversificazione degli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza dai Paesi esteri. La sfida, oltre a quella legata al cambiamento climatico, è di garantire l'accesso universale all'energia e ad un'energia sostenibile sempre più a basso costo". (ANSA).