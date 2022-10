Energia: Calvosa, futuro è fusione a confinamento magnetico

(ANSA) - PISA, 26 OTT - "Il futuro sono le nuove energie e una di queste, che rappresenta una svolta epocale, è quella della fusione a confinamento magnetico che produrrà energia sicura, pulita e inesauribile come quella del Sole". Lo ha detto la presidente dell'Eni, Lucia Calvosa, intervenendo alla presentazione della cattedra Unesco dell'Università di Pisa.



"Eni, contestualmente alle attività che ha dispiegato per garantire all'Italia, con senso di responsabilità, la sicurezza energetica - ha aggiunto Calvosa - ha non solo attuato ma accelerato il proprio piano strategico di decarbonizazione e il percorso di transizione energetica. Gas e rinnovabili devono andare avanti di pari passo e come un momento ponte nella logica dell'attesa necessaria per l'arrivo delle nuove energie".



