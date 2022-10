Politecnico Torino partecipa a progetto NomaH per idrogeno

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Il Politecnico di Torino partecipa al progetto NoMaH -Novel Materials for Hydrogen Storage - coordinato dall'Università della Calabria e a cui partecipano anche il Politecnico di Bari, Alma Mater Studiorum di Bologna e Rina Consulting -risultato al primo posto nella graduatoria delle proposte ammesse al finanziamento del ministero della Transizione ecologica (Mite), L'importo finanziato, nell'ambito del Pnrr, è di 3,1 milioni di euro su una dotazione complessiva del bando di 20 milioni di euro riservati agli enti di ricerca pubblici, di cui il 40 per cento riservato a quelli delle regioni del sud Italia.



La ricerca sull'idrogeno è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica richiesta dall'attuale contesto geopolitico mondiale: l'obiettivo principale del progetto NoMaH è quello di stimolare la produzione e il consumo di idrogeno attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per il suo stoccaggio. NoMaH intende quindi rispondere alle reali esigenze energetiche dei piccoli distretti produttivi e delle "comunità energetiche", associazioni tra cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese che puntano alla produzione di energia "a chilometro zero". (ANSA).