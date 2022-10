Energia: istanza per parco eolico marino a sud del Gargano

(ANSA) - BARI, 24 OTT - Una richiesta di concessione demaniale per realizzare in Puglia un parco eolico marino con tecnologia flottante è stata depositata dall'azienda 'Nereus Srl', società del gruppo Nexta Capital Partners. L'area individuata si trova nello specchio di acqua a Sud del Gargano, a Est di Vieste (Foggia), a distanze comprese tra i 24 km (distanza minima dalla costa rispetto Vieste) e 48 km rispetto al punto di approdo nel comune di Barletta (BT) e profondità indicativamente comprese tra gli 80 e 120 metri circa.



Il parco occuperà uno specchio acqueo di circa 6,7 milioni di metri quadri e punta ad ospitare 147 aerogeneratori con una potenza complessiva di 2.205 megawatt (MW). "Il progetto Nereus - si legge in una nota - produrrà ogni anno fino a cinque terawattora (TWh) di energia elettrica pulita che sarà in parte immessa nella rete di trasmissione nazionale e in parte convertita in idrogeno verde". La quantità di energia elettrica prodotta dal parco potrà soddisfare "il fabbisogno annuale di 2,5 milioni di abitazioni e consentire una decarbonizzazione equivalente alla piantumazione di quasi dieci milioni di alberi". "Nereus ambisce a essere - afferma Fabrizio Caputo, cofondatore e managing director di Nexta Capital Partners - una risposta significativa agli obiettivi italiani d'indipendenza energetica e approvvigionamento di energia pulita. Il progetto è basato sui più avanzati princìpi di sostenibilità e condivisione con la comunità locale". "Nereus - aggiunge Michele Mettola, cofondatore e managing director di Nexta Capital Partners, - diventerà un'icona dell'industria energetica italiana ed europea in questa storica fase di transizione energetica. È un progetto che, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, genererà un'importante filiera creando un elevato valore aggiunto per l'economia locale". (ANSA).