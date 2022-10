Gas: Tagliapietra, l'intesa Ue è un passo avanti

Il pacchetto di misure sull'energia adottato al Consiglio europeo "fa fare un passo avanti alla risposta europea alla crisi energetica, ed è importante che i Paesi trovino un consenso in tal senso. L'unità è l'unico modo per l'Europa di sconfiggere il ricatto energetico di Putin". Lo ha detto all'ANSA Simone Tagliapetra del think tank sull'energia Bruegel, con sede a Bruxelles.



"I leader europei hanno preso oggi alcune decisioni molto importanti sull'energia - spiega Tagliapietra -. Per la prima volta, i Paesi europei acquisteranno congiuntamente almeno il 15% del loro fabbisogno di stoccaggio di gas per l'anno prossimo, in modo da navigare meglio nelle difficili acque di un mercato globale del GNL molto stretto. Allo stesso tempo, svilupperanno un nuovo indice per il prezzo del gas, per riflettere la nuova realtà del disaccoppiamento dal gas russo dei gasdotti e il nuovo ruolo del GNL".



"Per quanto riguarda i massimali di prezzo - prosegue l'esperto -, si è concordato di creare urgentemente un freno di emergenza per evitare picchi di prezzo attraverso la creazione di un corridoio (ovvero un cap) di prezzo dinamico, mentre allo stesso tempo si è deciso di esplorare l'uso temporaneo di un cap al prezzo per il gas utilizzato nella produzione di energia elettrica, anche se con diversi caveat".



Tagliapietra fa notare anche "una rinnovata attenzione ai risparmi energetici e alle energie rinnovabili, permettendo di accelerare la diversificazione dal gas".