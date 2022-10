Gas: rigassificatore Ravenna,Comune indica opere mitigazione

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Forestazione, percorsi ciclabili, l'efficientamento della pubblica illuminazione comunale e la riqualificazione energetica di edifici pubblici per ridurre i consumi, anche installando impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo o per la formazione di comunità energetiche. Sono alcune delle opere di mitigazione e compensazione a carico di Snam legate alla realizzazione del rigassificatore di Ravenna, indicate dalla Giunta comunale.



Dopo l'approvazione del consiglio comunale della delibera sulla variante urbanistica che consente il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e delle strutture connesse al suo funzionamento, la giunta comunale ha approvato l'atto che indica alla Regione Emilia-Romagna le opere da porre a carico di Snam.



"Come abbiamo detto più volte - afferma il sindaco Michele de Pascale - la realizzazione del rigassificatore è strategica per la sicurezza nazionale, a sostegno di famiglie e imprese in questo momento di pesante crisi energetica. L'impianto sarà realizzato e opererà in sicurezza come dimostrato dai pareri positivi forniti dagli enti preposti alla sicurezza e alla tutela ambientale. Altrettanto fondamentale è che le opere di mitigazione e compensazione che oggi deliberiamo ufficialmente diano una risposta anche in termini di valorizzazione turistica di Punta Marina e di efficientamento energetico del nostro territorio. Sul fronte invece dei ristori, come ad esempio le scontistiche energetiche, l'Amministrazione comunale si sta facendo parte attiva nei confronti del Governo e del Parlamento affinché possano essere presi i provvedimenti più favorevoli alla cittadinanza e ci sia assoluta parità di trattamento rispetto a quanto verrà valutato per Piombino". (ANSA).