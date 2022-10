Energia:lampioni a'spegnimento alternato'S.Giovanni Valdarno

(ANSA) - SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), 19 OTT - San Giovanni Valdarno (Arezzo) mette in campo azioni per limitare i consumi energetici. La giunta comunale ha deciso un attento spegnimento alternato dei lampioni dalle ore 21 e quello generale dell'illuminazione pubblica anticipato di un'ora, alle 5 del mattino. Un provvedimento preso alla luce del consistente aumento delle bollette. Inoltre, la giunta guidata dal sindaco Valentina Vadi ha messo in campo un piano per cui viene inviata una lettera a tutto il personale comunale, ai dirigenti dei plessi scolastici ed ai responsabili delle società sportive, invitandoli ad adottare buone pratiche volte al risparmio energetico ed a limitare l'utilizzo degli immobili negli orari serali e notturni.



Nel frattempo sono in programma gli interventi di sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione tradizionali con quelli a Led che danno risparmio energetico. (ANSA).