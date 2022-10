Energia:Argirò (Cva),RepowerUe senza risultati significativi

(ANSA) - AOSTA, 19 OTT - "Lo scorso 18 maggio, la Commissione europea ha presentato il Piano RePowerEU come risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A distanza di mesi, la complessità dello scenario geopolitico si è manifestata sempre più prepotentemente e le misure adottate non paiono aver dato al momento significativi risultati". Lo ha detto Giuseppe Argirò, amministratore delegato della Compagnia Valdostana delle Acque, alla vigilia della partecipazione alla 13/a edizione del Festival della Diplomazia.



"Lo scoppio del conflitto ha innescato rilevanti effetti sull'intero comparto energetico italiano in termini sia di domanda che di offerta - ha aggiunto -rendendo necessario ed improcrastinabile non solo un fortissima accelerazione delle rinnovabili per l'autonomia energetica nazionale e la lotta al cambiamento climatico, ma anche il consolidamento di una partnership pubblico/privata finalizzata ad affrontare il quadro emergenziale che stiamo vivendo: solo attraverso la collaborazione tra mondo economico e istituzioni è possibile affrontare questa grande sfida energetica che non è esclusivamente contingente ma di prospettiva e che dev'essere affrontata con consapevolezza e impegno da tutti i soggetti coinvolti". (ANSA).