Caro bollette: Gorizia spegne le luci, limiti anche a Natale

(ANSA) - GORIZIA, 18 OTT - Per contenere i consumi energetici, evitando tagli ai servizi a causa di bollette stratosferiche, il Comune di Gorizia ha adottato una serie di provvedimenti per abbassare il consumo dell'energia elettrica nelle strutture pubbliche. Numerose le disposizioni nel provvedimento, firmato dal sindaco Rodolfo Ziberna: chiusura notturna, dall'una, delle luci esterne di scuole, centro polivalente, centro Lenassi, mercato coperto, castello e giardini del municipio.



Lo stesso vale per i cortili della Protezione civile, per le aree esterne di palestre e impianti sportivi. Sarà anticipato di 90 minuti lo spegnimento mattutino dei punti luce della pubblica illuminazione del territorio di cui sarà anche ritardata di 30 minuti l'accensione. Saranno disattivate le fontane pubbliche e i relativi impianti elettrici di illuminazione. La "scure" si abbatterà anche sulle luminarie nel periodo natalizio, che potranno essere installate in quantità limitata e nei punti significativi della città con eventuale, preventiva intesa con le associazioni di categoria.



"Sono provvedimenti assolutamente doverosi in un periodo così difficile - dice Ziberna - In un momento in cui le famiglie fanno fatica a pagare le bollette e alcune neppure ci riescono e il Comune è costretto a ridurre al minimo i contributi ad associazioni di ogni ambito e a ridimensionare i servizi dobbiamo condividere i sacrifici dei cittadini non solo a parole. Obiettivo delle disposizioni è risparmiare al massimo per evitare problemi di bilancio, da una parte, visto che abbiamo maggiori spese di milioni per il caro energia e, dall'altra, di evitare, proprio per questo motivo, di dover tagliare servizi soprattutto alle persone più deboli". (ANSA).