Brasile:prezzo benzina torna a salire dopo 3 mesi al ribasso

(ANSA) - BRASILIA, 18 OTT - Il prezzo della benzina ha avuto un aumento dell'1,4% in Brasile, dopo 15 settimane consecutive di calo, ha riferito l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas e i biocarburanti (Anp). Nella settimana dal 9 al 15 ottobre il prezzo medio del carburante in tutto il Paese è salito a 4,86 ;;reais al litro (circa 0,8 dollari), ma in alcune città lontane dai centri di distribuzione il valore ha raggiunto 7,35 reais (circa 1,4 dollari).



Il rapporto dell'Anp, pubblicato oggi sul quotidiano Folha de Sao Paulo, indica un aumento del carburante nonostante non vi sia stato alcun rialzo del prezzo di vendita da parte di Petrobras. La compagnia petrolifera statale da tre mesi a questa parte sta infatti riducendo i prezzi di benzina e diesel.



Un fattore che ha influito è stato l'aumento del prezzo determinato dalla raffineria privata di Mataripe, che ha trasferito il rialzo di un barile di greggio al mercato globale.



Un altro elemento è stato l'incremento deciso dalle stazioni di servizio in base all'aumento dei costi per il loro funzionamento. In compenso, Anp segnala che nell'ultima settimana si è registrato un leggero calo del prezzo medio di un litro di diesel, passato da 6,66 a 6,65 reais (circa 1,2 dollari). (ANSA).