Energia: San Patrignano lancia l'asta per pagare il gas

(ANSA) - RIMINI, 17 OTT - Costi energetici alle stelle. Così il centro di recupero per tossicodipendenti San Patrignano ha deciso di ricorrere a un'asta di autofinanziamento per pagarsi le bollette. Un mese fa la comunità che sorge sulle colline di Coriano (Rimini) aveva reso nota la tariffa del gas di agosto: 730 mila euro contro i 70 mila dello stesso periodo dell'anno prima. E così la tradizionale asta benefica, che ha inizio oggi e che terminerà il 26 ottobre, è stata interamente dedicata "alla copertura dei costi di gestione", come rende noto il centro, "per permettere alla comunità di portare avanti le sue attività".



Decine di aziende e privati hanno donato 200 lotti messi in palio per i maggiori offerenti. "Il ricavato dell'asta servirà a dare una speranza ai tanti giovani affidati alla comunità, garantendo loro una casa, assistenza sanitaria e legale, formazione professionale specifica - prosegue la nota del centro - un percorso che scandisce il tempo della loro rinascita, fino al momento in cui torneranno in società e alle loro famiglie".



(ANSA).