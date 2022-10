++ Gas: Fedriga, speculazione abominevole in Borsa privata ++

(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - "E' alquanto particolare che a determinare i prezzi del gas e dell'energia sia una borsa di fatto privata, quella di Amsterdam, con pochissimi scambi, dove insiste una speculazione abominevole. Questo è inaccettabile, non si può pensare di mettere in ginocchio il sistema produttivo europeo su una borsa privata". Così il Governatore Fvg e Presidente Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga. "In una borsa normale in caso di aumento o diminuzione eccessiva, le azioni vengono sospese, e non sono un bene primario come gas o energia, i cui prezzi invece paradossalmente possono salire indiscriminatamente. Dobbiamo darci delle regole". (ANSA).