Erg:avviati i primi 50 Mw parco eolico Sandy Knowe in Scozia

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Erg ha avviato i primi 50 Mw del parco eolico di Sandy Knowe, a Dumfries & Galloway, nel sud della Scozia. I restanti 36 Mw entreranno in esercizio nel corso del primo trimestre del 2023, in anticipo rispetto al piano industriale 2022 2026.



Il parco, sviluppato e costruito internamente, avrà una capacità installata totale di 86,4 Mw e una produzione complessiva a regime di oltre 250 Gwh annui, equivalenti al fabbisogno di circa 55.000 famiglie, evitando l'emissione di 106 kt di CO2 ogni anno.



"Prosegue il percorso di crescita organica del Gruppo in Uk, uno dei mercati prioritari per gli obiettivi di sviluppo del nostro portafoglio rinnovabile", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg. "L'avvio - aggiunge - del primo lotto del parco eolico di Sandy Knowe si aggiunge ai 70,3 MW dei parchi di Craiggore e Evishagaran in Irlanda del Nord, già in esercizio dall'inizio del 2022, portando così a oltre 120 Mw la capacità installata ad oggi nel Regno Unito". (ANSA).