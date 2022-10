Energia: Confindustria E-R, è priorità, governo ci accompagni

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - L'energia "è la priorità delle priorità: ogni giorno che passa, ogni nuova bolletta mina la sostenibilità economica del nostro sistema industriale". Lo ha detto la presidente di Confindustria Emilia-Romagna Annalisa Sassi, presentando l'indagine congiunturale regionale insieme a Unioncamere e Intesa San Paolo. "L'Unione europea continua a rimandare: l'ultima possibilità per intervenire efficacemente, quasi a tempo scaduto, è il Consiglio europeo del 20-21 ottobre.



A livello regionale il tavolo d'intesa sulla crisi energetica è un segnale importante da parte della Regione. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere una forte accelerazione sulla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili", ha aggiunto "Oggi si insedia il nuovo parlamento e speriamo presto ci sia il nuovo Governo, ci dia stabilità e ci accompagni rapidamente a lavorare sul tema energia che ci sta affliggendo e preoccupando: chiediamo soluzioni", ha detto ancora. Al momento si sta registrando un aumento di imprese che attivano la Cig per i costi dell'energia, ma l'aumento delle domande "non è ancora tale da farci preoccupare, le situazioni non sono irreversibili". Il sistema delle imprese della regione "ha affrontato altre crisi, riusciremo ad affrontare anche questa, guardiamo avanti e vediamo di passare anche questo guado, sono confidente che si possa fare". (ANSA).