Ue: Simson, sostituzione gas russo opportunità per Algeria

(ANSA) - ALGERI, 11 OTT - La Commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, ha affermato che il taglio alle forniture dalla Russia, che ammontavano a 155 miliardi di metri cubi, rappresentano un'opportunità senza precedenti per l'Algeria di assicurarsi una quota.



Simson, in un discorso tenuto ad Algeri al secondo forum sull'energia con l'Unione europea, ha ricordato che l'Ue sta ponendo fine alla dipendenza dal gas russo, utilizzato da Mosca per destabilizzare il continente. L'esponente di Bruxelles ha sottolineato che l'Europa dipendeva per il 41% dal gas russo e, dopo solo sette mesi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la percentuale è scesa al 7,5%. (ANSA).