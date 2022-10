Mite, in arrivo nuovi incentivi per le Comunità energetiche

Sono in corso le consultazioni tecniche per definire gli incentivi per gli impianti di comunità energetiche con potenza fino a 1000 kW. Il nuovo decreto amplierà il campo di applicazione di quanto già previsto per le comunità più piccole. I cittadini, le autorità locali e le piccole e medie imprese possono già realizzare comunità energetiche e accedere agli incentivi previsti per impianti a fonti rinnovabili fino a 200 kW, realizzati nell'ambito di comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo collettivo. Lo rende noto il Ministero della Transizione Ecologica con un comunicato.