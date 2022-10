Federbeton, ora sfida sopravvivenza ma avanti con transizione

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Ammontano a quasi 160 milioni di euro gli investimenti in tecnologie per la sostenibilità e la sicurezza e a circa 370.000 tonnellate le emissioni di CO2 evitate dall'industria del cemento e del calcestruzzo nel triennio 2019-2021. Sono tra i dati illustrati da Federbeton Confindustria nel terzo Rapporto di Sostenibilità della filiera.



"In un momento di crisi senza precedenti - viene spiegato -, il rapporto offre uno spunto di riflessione sul ruolo strategico che la filiera del cemento e del calcestruzzo ricopre per lo sviluppo sostenibile e socio-economico del Paese. Gli operatori del settore sono costantemente impegnati nel miglioramento delle proprie performance ambientali e nel fornire materiali e prodotti sempre più efficienti e sostenibili".



Federbeton avverte: "I continui aumenti del costo dell'energia rischiano di innescare un processo irreversibile che potrebbe portare alla scomparsa dell'industria italiana del cemento, proprio in un momento che vede il settore protagonista della sfida europea per la decarbonizzazione".



"I costi energetici insostenibili stanno mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza dell'intera industria italiana del cemento, già impegnata nella sfida epocale per il raggiungimento della carbon neutrality al 2050 - commenta Roberto Callieri, Presidente di Federbeton -. I dati contenuti nel Rapporto di Sostenibilità confermano tuttavia la volontà e la capacità della filiera di accelerare sulla transizione e di raccogliere risultati tangibili nonostante la crisi e il contesto culturale e normativo poco favorevole. Il piano da 4,2 miliardi di investimenti che abbiamo definito come settore conferma in modo chiaro che l'industria è pronta ad assumere un ruolo centrale nella sfida per la decarbonizzazione. È necessario però sostenere l'importante sforzo delle imprese, scardinando i pregiudizi, mettendo in campo azioni concrete contro il caro energia e favorendo la transizione energetica». (ANSA).