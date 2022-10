Energia: Algeria, cooperazione con Ue sia globale

(ANSA) - ALGERI, 11 OTT - "La nostra visione della cooperazione algerino-europea deve essere globale e vantaggiosa per entrambe le parti, e il ruolo dell'Algeria in essa non si limita ad essere un tradizionale fornitore del gas per i mercati europei, ma deve estendersi a tutti gli altri aspetti come l'interconnessione elettrica, lo sviluppo di idrogeno, energie rinnovabili, tecnologia e trasferimento di conoscenze". Lo ha affermato il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, in un discorso pronunciato al secondo forum sull'energia con l'Unione europea. (ANSA).