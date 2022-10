Onu, cambi climatici mettono a rischio sicurezza energetica

La fornitura di elettricità da fonti di energia pulita "deve raddoppiare entro i prossimi otto anni per limitare l'aumento della temperatura globale. Altrimenti, c'è il rischio che il cambiamento climatico, eventi meteorologici più estremi e stress idrico mettano a rischio la nostra sicurezza energetica e a repentaglio le forniture di energia rinnovabile". Così l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), voce dell'Onu su meteo, clima e acqua, nel rapporto "Stato dei servizi climatici 2022", che si concentra sull'energia "perché è la chiave per gli accordi internazionali sullo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico".

Il rischio climatico in aumento, senza interventi incisivi con le rinnovabili, non risparmierà in futuro anche Cortina, dove lo sci potrà essere reso difficile o addirittura impedito dalla neve bagnata. E' la stima elaborata dopo uno stress test nella regione alpina ed uno dei casi di studio contenuti nel rapporto dell' Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) sullo "Stato dei servizi climatici 2022". Sulle Dolomiti è stimato un aumento fino al 6,2% del rischio climatico diretto e del 10,2% del rischio climatico indiretto, in particolare nella provincia di Belluno, nel periodo 2036-2065.