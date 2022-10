Energia: Nardella, venerdì smart working dipendenti comunali

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - "Abbiamo intenzione di procedere con la misura del lavoro agile il venerdì per gli uffici comunali e vedremo anche eventualmente per la Città metropolitana. In questo modo, consentendo il lavoro agile, possiamo chiudere molti uffici il venerdì con un grande vantaggio in termine energetico, ovviamente garantendo il funzionamento degli uffici al pubblico e la piena efficienza della macchina amministrativa". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una iniziativa a Palazzo Vecchio, a proposito delle misure per risparmiare elettricità, un pacchetto da "svariate centinaia di migliaia di euro".



L'obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, "è non aumentare le ore di smart working, ma se le concentriamo il venerdì possiamo chiudere molti uffici e quindi risparmiare elettricità sia sull'illuminazione che sul riscaldamento".



Sulle luminarie per Natale "stiamo prevedendo anche degli interventi per "una festa sostenibile, con soluzioni tecnologiche sostenibili". (ANSA).