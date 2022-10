Energia: al via progetto ENEA da 3,6 mln per reti del futuro

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Si chiama Smart Energy Microgrid ed è la rete sperimentale che Enea realizzerà presso il Centro Ricerche di Portici (Napoli), nell'ambito del progetto 'MISSION', finanziato con 3,6 milioni di euro dal programma Mission Innovation. L'obiettivo è di interconnettere utenti finali con impianti per la produzione di energia, sistemi di accumulo, micro e nanogrid in un innovativo sistema multienergetico integrato e digitalizzato, dotato di sensoristica pervasiva (IoT) e intelligenza artificiale (AI) per accrescere resilienza e affidabilità delle infrastrutture energetiche del futuro. Ciò permetterà anche di sperimentare i benefici derivanti da una gestione integrata di elettricità e calore, con soluzioni orientate a incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali.



"Il progetto MISSION si inserisce nell'ambito dell'Accordo di Programma da 35,8 milioni di euro, sottoscritto tra ENEA e Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), che prevede un Piano operativo delle attività di ricerca e sperimentazione su smart grid, idrogeno e materiali avanzati per l'energia, con il coinvolgimento anche di Cnr, RSE e Istituto Italiano di Tecnologia", sottolinea in una nota Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento Enea di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili e responsabile dell'Accordo di Programma con il Mite.



Il dimostratore sarà realizzato con un approccio modulare, che prevede sottoreti smart di taglia nano e micro - monitorate e supervisionate con sensoristica e sistemi di controllo avanzato - in grado di operare in maniera indipendente o interconnessa. (ANSA).