Caro energia: Manfredi, sobrietà in illuminazione natalizia

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - ''Stiamo valutando sia sull'illuminazione dei monumenti che sull'illuminazione natalizia di avere maggiore sobrietà dando solo dei segni e senza eccedere perché sarebbero degli sprechi considerando le difficoltà complessive di tutti nella gestione e nel pagamento dell'energia''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione alle misure a cui sta lavorando il Comune di Napoli per fronteggiare il caro energia che sta colpendo anche i conti pubblici oltre che famiglie e imprese. Per fare il punto delle situazione e valutare le misure da adottare, la scorsa settimana si è riunito il Tavolo sull'energia, istituito dall'amministrazione, che - ha spiegato il sindaco - ''ci ha dato dei suggerimenti a breve termine sulla riorganizzazione dei nostri uffici, per promuovere azioni di risparmio energetico, per la riduzione degli sprechi e il miglioramento dell'efficienza''. Il sindaco, nel ricordare che i provvedimento che saranno adottati dall'amministrazione ''si aggiungono a quelli già definiti dal Governo'', ha evidenziato che è necessario ''agire su tutti gli impianti fotovoltaici sia pubblici che privati per rimetterli in funzione e per promuoverne di nuovi così da garantire maggiore autosufficienza energetica puntando anche molto sulle comunità energetiche di cui a Napoli abbiamo un esempio molto importante a San Giovanni e che speriamo si possa replicare in altre parti della città''.



(ANSA).