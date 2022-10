Gas: ministro Libia, possibile raddoppio gasdotto per Italia

(ANSA) - IL CAIRO, 07 OTT - "Il ministro del Petrolio libico, Mohamed Aoun, ha affermato che un nuovo gasdotto parallelo a quello esistente potrebbe essere posato fino in Italia entro quattro-sei mesi": lo scrive il sito Libya Review sintetizzando dichiarazioni rilasciate da Aoun a Bloomberg a margine della salone "Africa Oil Week".



Il ministro inoltre ha ricordato che la Libia esporta in Italia da 250 a 300 milioni di piedi cubi di gas al giorno, viene aggiunto. "Ci sono diverse scoperte che contengono enormi quantità, stimate in trilioni di piedi cubi di gas, ma il loro sviluppo richiederà tempo", ha avvertito Aoun. (ANSA).