Eni: per Versalis nuovo logo all'insegna della sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Versalis ha rinnovato il proprio logo per rappresentare la strategia di azienda leader del settore e, al tempo stesso, l'identità comune di Eni, centrata sull'offerta di prodotti decarbonizzati. Lo rende noto il gruppo petrolifero spiegando che "la strategia dell'azienda, attraverso l'innovazione mira allo sviluppo di tecnologie nell'ambito dell'economia circolare e della chimica da fonti rinnovabili, nonché alla specializzazione del portafoglio prodotti".



La specializzazione del portafoglio di Versalis è trainata, in particolare, spiega una nota, "dallo sviluppo di mercati e prodotti per la transizione energetica e mobilità sostenibile.



Nell'ambito dell'economia circolare, Versalis è impegnata nel riciclo meccanico e chimico dei rifiuti in plastica e nella chimica da rinnovabili per il continuo sviluppo di nuovi mercati e applicazioni".



Nel nuovo logo, "rimane protagonista il cane a sei zampe, simbolo di Eni, i cui nuovi colori per Versalis rappresentano la strategia rivolta alla sostenibilità. La fiamma del marchio originale lascia il posto a una nuova icona ispirata alla forma delle molecole, essenza della chimica, che vede alcuni elementi incontrarsi e comunicare fra loro creando connessioni, e continuo sviluppo. Un simbolo dinamico, come la chimica di Versalis, che crea valore per le persone attraverso le persone".



