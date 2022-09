Gas: Algeria, accordi sui prezzi con 6 degli 11 partner

(v. 'Gas: Algeria, accordo fra Sonatrach ed ...' delle 18:21) (ANSA) - ALGERI, 28 SET - Rispetto agli 11 partner di Sonatrach, "sono stati conclusi accordi con sei società per rivedere i prezzi dei contratti gas". Lo ha affermato l'ad di Sonatrach, Toufik Hekkar, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Algeri del gruppo energetico pubblico algerino Il capo di Sonatrach ha giustificato queste revisioni con il fattore dei "prezzi" che sono "aumentati molto" sul mercato internazionale. Hekkar inoltre ha rivelato che sono state completate le trattative con il partner spagnolo Naturgy per rivedere i prezzi dei contratti del gas i quali saranno firmati presto.



Alla domanda sulla fornitura alla Spagna di quantità aggiuntive di gas, Hakkar ha affermato che le capacità di trasporto attraverso il gasdotto che collega i due paesi, "Medgaz", non lo consentono.



Le relazioni dell'Algeria con la Spagna attraversano da mesi un periodo di tensione, dopo che il premier spagnolo Pedro Sanchez aveva annunciato il suo sostegno al piano di autonomia proposto dal Marocco come soluzione alla questione del Sahara occidentale. (ANSA).