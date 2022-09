Energia: in E-R ridotto al 75% costo bollino 'calore pulito'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Ridotto temporaneamente del 75% il costo del bollino "calore pulito" per gli impianti termici dell'Emilia-Romagna.



Con l'approvazione dell'Assemblea legislativa viene ridotto (in proporzione alla potenza dell'impianto e fino ad una soglia del 75%) il costo per l'ottenimento della certificazione che attesta il corretto controllo e manutenzione del proprio impianto termico.



Per Marco Fabbri (Pd) "si tratta di un atto che riflette il lavoro compiuto fin dal 2017 con l'introduzione del catasto energetico regionale, che racchiude in maniera puntuale i dati sugli impianti regionali".



Favorevole al provvedimento anche la Lega, sebbene Emiliano Occhi abbia sottolineato come "rimaniamo in attesa di poter visionare i dati specifici del catasto regionale degli impianti termici per valutare correttamente se sono stati centrati gli obiettivi che ci si era posti con tale strumento e per capire se i problemi riscontrati all'inizio dell'istituzione di questo catasto siano stati risolti". (ANSA).