Energia: Savorani, serve cambiare progetto della transizione

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - "Noi non vogliamo sospendere la transizione energetica, la transizione ecologica, noi vogliamo che cambi il progetto, perchè ha dato dei risultati palesi, non si deve fermare. Abbiamo già messo in moto tutta una serie di investimenti e di ricerche per portare avanti questo processo, però per ogni progetto di sostenibilità, che sia esso sanitario, ecologico o sociale, a monte ci deve essere una sostenibilità economica, altrimenti non si fa niente". Così il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, a margine della presentazione della 39/a edizione del Cersaie, che si terrà nel quartiere fieristico di Bologna dal 26 al 30 settembre. (ANSA).